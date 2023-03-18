В Николаевской области начали гуманитарное разминирование сельхозземель

В Николаевской области приступили к приоритетному разминированию земель сельскохозяйственного назначения. В регион направлены значительные силы из состава инженерно-саперных подразделений ВСУ, пиротехнических подразделений ГСЧС, привлечены иностранные операторы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, от Минобороны в области работает 11 групп разминирования, со следующей недели к ним присоединятся еще 9 групп. От ГСЧС в регионе работают 7 групп.

Анализ темпов работ в Николаевской области, потребностей и вопросов, возникающих при обследовании и очистке территории, поможет оптимизировать процесс разминирования сельхозземель и в других областях.

По предварительным оценкам, в девяти областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) нуждаются в обследовании и, при необходимости, разминировании (гуманитарном разминировании) более 470 854 га земель сельхозназначения. Следовательно, по результатам проведения нетехнического или технического обследования территория, нуждающаяся в гуманитарном разминировании, может существенно сократиться.

Предполагается, что в первую очередь мероприятия по обследованию и разминированию будут осуществляться в регионах, где проблема загрязнения территорий является наиболее актуальной, а очистка сельхозугодий – наиболее экономически обоснованной.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украине не хватает тяжелой техники для разминирования территорий.

По данным Sky News, около 40% территории страны загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине будет создан центр гуманитарного разминирования.

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