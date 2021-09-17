В Николаевской области национальным флагом залатали дыру на потолке: пользователи соцсети шокированы

В Николаевской области национальным флагом залатали дыру на потолке: пользователи соцсети шокированы

Пользователи Сети возмутились решением чиновников.

В Николаевской области в районной государственной администрации чиновники залатали дыру на потолке... флагом Украины.

Об этом на своей странице написал журналист Олег Деренюга.

По его словам, в одном из кабинетов Николаевской районной администрации чиновники закрыли дыру на потолке национальным флагом. В качестве иллюстрации журналист добавил фотографию.

"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской райгосадминистрации. Знаменем закрыли дыру в потолке. Так и живем", — написал Олег Деренюга.

В комментариях к публикации пользователи отнеслись к инциденту с юмором и отметили, что кабинет в целом "выглядит заброшенным".

Какой хозяин, такой и кабинет.

Администрации всегда были бедными.

И эти люди у власти.

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