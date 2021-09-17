В Николаевской области национальным флагом залатали дыру на потолке: пользователи соцсети шокированы

Пользователи Сети возмутились решением чиновников.
В Николаевской области в районной государственной администрации чиновники залатали дыру на потолке... флагом Украины.
Об этом на своей странице написал журналист Олег Деренюга.
По его словам, в одном из кабинетов Николаевской районной администрации чиновники закрыли дыру на потолке национальным флагом. В качестве иллюстрации журналист добавил фотографию.
"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской райгосадминистрации. Знаменем закрыли дыру в потолке. Так и живем", — написал Олег Деренюга.
В комментариях к публикации пользователи отнеслись к инциденту с юмором и отметили, что кабинет в целом "выглядит заброшенным".
- Какой хозяин, такой и кабинет.
- Администрации всегда были бедными.
- И эти люди у власти.
Напомним, что под Ужгородом будут судить депутата, который скрывал дома иностранных мигрантов.