В Николаевской области нашли на улице мертвого мужчину: зверское убийство раскрыто

Злоумышленника задержали. Ему "светит" 15 лет тюрьмы.
В Николаевской области житель одного из сел Березнеговатской ОТГ нашел на улице мертвым своего односельчанина.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
На теле мужчины эксперты обнаружили ножевые ранением грудной клетки и живота.
Правоохранители выяснили, что трагедия произошла неподалеку домовладения 39-летнего потерпевшего, где накануне он вместе с соседом употребляли спиртные напитки. Затем между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом.
Мужчина оставил место преступления на автомобиле "ВАЗ-2121". Злоумышленника задержали на выезде из г. Новый Буг. Сейчас по согласованию с окружной прокуратурой решается вопрос о задержании жителя Баштанщины в порядке ст. 208 УПК Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в пгт. Новоград-Волынском на одной из улиц было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В тот же день полицейские задержали преступника.