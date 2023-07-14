В Николаевской области нашли тела гражданских, расстрелянных военными РФ

В Николаевской области, на деоккупированной территории Воскресенской общины правоохранители обнаружили и эксгумировали тела двух мужчин. Их расстреляли российские военные во время оккупации в 2022 году.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Отмечается, что в селе Степное во время осмотра местности были обнаружены тела двух местных мужчин 20 и 34 лет. Их весной 2022 года расстреляли военные Российской Федерации.

Прокуроры совместно со следователями и криминалистами провели эксгумацию. Тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования.

"Устанавливаются обстоятельства, свидетели и очевидцы совершения преступления. Идет выявление и документирование военных преступлений представителей вооруженных сил РФ в отношении гражданского населения на территории Николаевской области", — говорится в сообщении прокуратуры.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Как сообщалось, в полиции рассказали, сколько убитых мирных жителей на Киевщине до сих пор не идентифицировали. Пока не удалось идентифицировать 199 тел украинцев. Также 300 жителей области считаются пропавшими без вести.

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