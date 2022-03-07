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В Николаевской области не работают горячие линии "101" и "102": куда обращаться

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В Николаевской области не работают горячие линии "101" и "102": куда обращаться

УНИАН

Чрезвычайщики просят обращаться в службу по альтернативным номерам.

В Николаевской области наблюдаются временные перебои в работе горячих линий "101" и "102".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Чрезвычайники просят обращаться в службу по альтернативным номерам:

  • г. Николаев: 0512-67-55-11/0512-77-60-28
  • - 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
  • - 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
  • - 5 ДПРЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417
  • - Арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473
  • - Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
  • - Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
  • - Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
  • - Братское (10 ДПРЧ): 0987700151
  • - Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914
  • - Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655
  • - Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717
  • - Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145
  • - Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530
  • - Воскресенск (16 ДПРЧ):0639792730
  • - Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
  • - Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
  • - Весеннее (19 ДПРЧ) 0932246142:
  • - Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
  • - Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642
  • - Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605
  • - Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423
  • - Снегиревка (24 ДПРЧ): 0975223749
  • - Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697

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