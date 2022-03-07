В Николаевской области не работают горячие линии "101" и "102": куда обращаться

Чрезвычайщики просят обращаться в службу по альтернативным номерам.
В Николаевской области наблюдаются временные перебои в работе горячих линий "101" и "102".
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Чрезвычайники просят обращаться в службу по альтернативным номерам:
- г. Николаев: 0512-67-55-11/0512-77-60-28
- - 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
- - 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- - 5 ДПРЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417
- - Арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473
- - Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
- - Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
- - Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
- - Братское (10 ДПРЧ): 0987700151
- - Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914
- - Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655
- - Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717
- - Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145
- - Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530
- - Воскресенск (16 ДПРЧ):0639792730
- - Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
- - Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
- - Весеннее (19 ДПРЧ) 0932246142:
- - Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- - Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642
- - Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605
- - Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423
- - Снегиревка (24 ДПРЧ): 0975223749
- - Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697