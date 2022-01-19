В Николаевской области не разминулись грузовик и локомотив: есть пострадавшие (фото)

Водитель грузовик доставлен в больницу.
Вблизи с. Подолье Веселинивской ОТГ на железнодорожном переезде станции "Первенец" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись локомотив и грузовой автомобиль MAN.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В результате ДТП 61-летнего водителя грузовик с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. 46-летний машинист локомотива не пострадал.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. По этому факту следователи начали уголовное производство.
Напомним, в Полтавской области на регулируемом железнодорожном переезде возле станции "Решетиловка" произошло ДТП. Там столкнулись поезд и грузовой трейлер.
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