В Николаевской области не разминулись грузовик и локомотив: есть пострадавшие (фото)

В Николаевской области не разминулись грузовик и локомотив: есть пострадавшие (фото)

Водитель грузовик доставлен в больницу.

Вблизи с. Подолье Веселинивской ОТГ на железнодорожном переезде станции "Первенец" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись локомотив и грузовой автомобиль MAN.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В результате ДТП 61-летнего водителя грузовик с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. 46-летний машинист локомотива не пострадал.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. По этому факту следователи начали уголовное производство.

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Напомним, в Полтавской области на регулируемом железнодорожном переезде возле станции "Решетиловка" произошло ДТП. Там столкнулись поезд и грузовой трейлер.

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