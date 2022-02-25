В Николаевской области обстреляли украинских защитников: есть раненые

В Николаевской области обстреляли украинских защитников: есть раненые

Потерпевших среди гражданских нет.

На территории Снигиревской ОТГ в Николаевской области обстреляли украинских защитников.

Об этом сообщают в Снегиревской ОТГ. Вражеские вертолеты произвели обстрел наших защитников около 15:30.

"Есть информация о четырех раненых военнослужащих. По предварительным данным, среди мирного населения потерь и ранений нет", — говорится в сообщении.

Жителей ОТГ просят оставаться в укрытии. В результате обстрелов были повреждены линии электропередач неподалеку от Снигиревки. Из-за этого сейчас обесточена большая часть города, отсутствует водоснабжение. В районе Птицефабрики произошло возгорание сухостоя.

Как сообщалось, мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен. Отмечается, что украинские военные вели тяжелое сражение, но сумели остановить противника и сохранить свои позиции.