В Николаевской области объявили "охоту" на корректировщиков вражеского огня: за каждого изменника обещают 100 долларов

Власти Николаевской области объявили "охоту" на корректировщиков вражеского огня.
За каждого из предателей Николаевской области обещают вознаграждение в размере 100 долларов. Об обнаруженных случаях сообщать нужно на почту.
Об этом рассказали в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
"Помоги сохранить Николаевщину от обстрелов. Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им", — говорится в сообщении.
Об обнаруженных фактах просят сообщать на почту 100otkima@gmail.com. К письму необходимо добавить следующую информацию:
- Инициалы лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (инициалы, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).
- Подробное описание события или фактов при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ.
- Инициалы заявителя, контактный номер для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.
После подробной проверки и подтверждения предоставленной информации можно будет получить вознаграждение в размере 100 долларов.
Напомним, в освобожденных от оккупантов районах Николаевской области СБУ обнаружила мощные тайники с вражескими боеприпасами. В частности, россияне спрятали взрывчатку в школах и больницах.
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