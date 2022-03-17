В Николаевской области оккупанты покинули грузовик с оружием: морпехи захватили трофеи

Враг сбежал, оставив грузовик, забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия.

В Николаевской области украинские морпехи и пограничники "затрофеили" грузовик оккупантов с боеприпасами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В Николаевской области, во время зачистки одного из населенных пунктов от российских оккупантов, пограничники с морпехами захватили трофей.

"Враг убежал, оставив грузовик, по завязку забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия. Трофеи передали подразделениям ВСУ. Те обещают, что пули вернут захватчикам, но таким образом, который последним не понравится. Пограничники с собратьями из других составляющих Сил обороны Украины продолжают землю от рашистской нечисти", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве ВСУ уничтожили вражескую артиллерию и "затрофеили" вооружение.