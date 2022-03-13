В Николаевской области оккупанты ранили по меньшей мере пятерых детей

Фашистские оккупанты продолжили наносить авиаудары и бить из артиллерии по мирным кварталам Николаева, Баштанки и других наших населенных пунктов.

В Николаевской области в результате обстрелов Николаева и Баштанки ранения получили не менее 5 детей.

Об этом сообщают в Николаевском областном совете.



"Фашистские оккупанты продолжили наносить авиаудары и бить из артиллерии по мирным кварталам Николаева, Баштанки и других наших населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. Только за вчера ранены, по меньшей мере, пятеро детей", — говорится в сообщении.

Напомним, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что российские захватчики, временно взявшие под свой контроль некоторые населенные пункты в регионе, прибегают к мародерству. В освобожденных от оккупантов деревнях готовят к эвакуации людей.