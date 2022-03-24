В Николаевской области ослабят "сухой закон", чтобы снова заработал бизнес — Ким

В то же время, если это плохо повлияет на ситуацию в области, жесткий запрет будет введен снова.

В Николаевской области в ближайшее время планируется ослабить запрет на продажу алкоголя.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Начинаем некоторые послабления. Многие письма с просьбами не отменять "сухого закона". Но я надеюсь, что наши люди с полной ответственностью отнесутся к этим послаблениям, потому что никто не отменяет комендантского времени, никто не отменяет жестких мер по поводу пьянства", — подчеркнул Ким.

По его словам, ослабление запрета на продажу алкоголя необходимо для того, чтобы бизнес возобновлял свою работу. В то же время, если это плохо повлияет на ситуацию в области, жесткий запрет будет введен снова.

"Если это будет плохо — покажут выходные, — то мы снова запретим. Поэтому это шаг вперед для того, чтобы мы могли жить немного свободнее", — объяснил Ким.

Глава Николаевской ОВ подчеркнул, что такие послабления стали возможны только благодаря действиям украинских военных, которые оттеснили российских оккупантов к границам между Николаевской и Херсонской областями.

Читайте также: