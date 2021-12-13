В Николаевской области осудили криминального авторитета из санкционного списка СНБО

Осужденный – гражданин России, против которого весной ввели санкции СНБО.

В Николаевской области суд признал виновным криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который родом из России. За угрозы потерпевшим по делу, где он проходит обвиняемым, мужчина получил 6 месяцев тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора со ссылкой на материалы Николаевской областной прокуратуры.

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Отмечается, мужчина долгое время проживает на территории Украины на праве вида на постоянное проживание. Прокуратура доказала, что осужденный – криминальный авторитет "Апти" - угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, где он проходит обвиняемым (ст. 386 УК Украины). Суд назначил ему наказание – 6 месяцев ареста.

Как отмечает Офис генерального прокурора, осужденный находится в перечне лиц, в отношении которых применены санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом Президента Украина от 21 мая 2021 года.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины во время своего заседания принял новые санкции. В списке – около 700 человек. Впоследствии стало известно, что СНБО ошибочно внес в списки "уголовных авторитетов" и "воров в законе" 108 человек.

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