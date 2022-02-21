В Николаевской области отец с сыном собирали ветки в лесополосе: все закончилось страшной трагедией

Мужчина получил смертельные травмы, когда упал с транспорта.
В лесополосе, вблизи села Мартыновское, 34-летний сын вместе с 64-летним отцом собирали ветки деревьев, которые затем погрузили в кузов мотоцикла. Чтобы удержать их, 64-летний мужчина сел сверху на дрова. После того, как водитель начал движение, пассажир не удержался и упал с мотоцикла.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В результате ДТП 64-летний мужчина от полученных травм погиб.
По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Напомним, в Николаевской области 44-летний мужчина погиб на охоте со знакомыми. Один из охотников застрелил потерпевшего.
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