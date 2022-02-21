В Николаевской области отец с сыном собирали ветки в лесополосе: все закончилось страшной трагедией

В Николаевской области отец с сыном собирали ветки в лесополосе: все закончилось страшной трагедией

Мужчина получил смертельные травмы, когда упал с транспорта.

В лесополосе, вблизи села Мартыновское, 34-летний сын вместе с 64-летним отцом собирали ветки деревьев, которые затем погрузили в кузов мотоцикла. Чтобы удержать их, 64-летний мужчина сел сверху на дрова. После того, как водитель начал движение, пассажир не удержался и упал с мотоцикла.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Также читайте В Одесской области в собственном доме трагически погибла женщина

В результате ДТП 64-летний мужчина от полученных травм погиб.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Трагедия в Виннице: три человека погибли от отравления угарным газом в частном доме

Напомним, в Николаевской области 44-летний мужчина погиб на охоте со знакомыми. Один из охотников застрелил потерпевшего.

Читайте также: