В Николаевской области отец зарубил топором родного сына

В Снегиревке полицейские задержали мужчину за убийство сына. Отец нанес своему ребенку смертельные удары топором.

О случившемся сообщили в Баштанском районном отделе полиции.

"В отделение полиции № 2 Баштанского районного отдела полиции поступило сообщение от жителя Снигиревской громады о том, что в своем доме он причинил смертельные ранения сыну. На место происшествия прибыли работники следственно-оперативной группы и судебно-медицинский эксперт, которые обнаружили в помещении заявителя без признаков жизни 43-летнего мужчину. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, его смерть наступила в результате повреждения черепа", — говорится в сообщении.

Правоохранителям 66-летний злоумышленник рассказал, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда пришел сын, между ними возникла ссора, во время которой фигурант схватил топор и нанес несколько ударов потерпевшему по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи объявили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое убийство. Мужчина зарубил топором 66-летнюю женщину и ее 34-летнего сына, проживавших по соседству, а тела выбросил в колодец.

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