В Николаевской области отец изнасиловал родную дочь

Мужчина задержан / © Associated Press

В Николаевской области сообщено о подозрении 40-летнему отцу, изнасиловавшему родную 20-летнюю дочь.

Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый вечером, 28 апреля, 2026 года применил физическую силу к своей дочери и изнасиловал ее.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Теперь мужчине грозит наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с психическими недостатками. Подозреваемый был знаком девушки. Находясь в ее доме, он дождался момента, когда рядом не было посторонних. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, он совершил действия сексуального характера без его согласия.

