- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 376
- Время на прочтение
- 1 мин
В Николаевской области отец изнасиловал родную дочь
Теперь мужчине грозит наказание — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
В Николаевской области сообщено о подозрении 40-летнему отцу, изнасиловавшему родную 20-летнюю дочь.
Об этом сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемый вечером, 28 апреля, 2026 года применил физическую силу к своей дочери и изнасиловал ее.
Он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Теперь мужчине грозит наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с психическими недостатками. Подозреваемый был знаком девушки. Находясь в ее доме, он дождался момента, когда рядом не было посторонних. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, он совершил действия сексуального характера без его согласия.