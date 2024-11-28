В Николаевской области парень изнасиловал ребенка на берегу реки

Злоумышленник будет отвечать перед законом.

Жителя города Вознесенск Николаевской области суд признал виновным и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за изнасилование 15-летней девочки.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2024 года на берегу реки Мертвовод в Вознесенске 19-летний осужденный изнасиловал 15-летнюю девушку.

До приговора суда осужденный находился под стражей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в Хмельницкой области осужден 81-летний мужчина, который изнасиловал 8-летнюю девочку. Злоумышленнику назначено наказание – 6 лет лишения свободы.

А во Львове мужчина изнасиловал в кустах 11-летнего мальчика.

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