В Николаевской области парень трагически погиб, спасая младшего брата

В Николаевской области погиб парень, который спасал тонущего брата. Трагедия произошла на затопленном карьере вблизи с. Кумары Каменомостовской ТМ Первомайского района.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Николаевской области.

Два брата пришли рыбачить. Пока один из них разлагал рыболовные снасти, другой решил пойти купаться. Однако 16-летний Владимир начал тонуть, а Владислав, старший брат, побежал ему на помощь.

"В это время на втором берегу карьера отдыхал парень по имени Руслан с сестрой Еленой. Парень увидел, что Владислав, пытаясь вытащить из воды младшего брата, начал терять сознание и оба братья могли утонуть. Парень сразу прибежал на помощь и первым схватил Владимира. Тот сказал, что с ним все хорошо, и попросил, чтобы Руслан спас его старшего брата", — рассказали подробности в ГСЧС.

Спасатель вытащил младшего брата на берег, где его сестра уже оказала пострадавшему первую медицинскую помощь и привела его в чувство. Тем временем он вернулся за другим, пытался найти парня, но поиски результата не дали.

Спасатели на надувной лодке обследовали акваторию и обнаружили тело погибшего парня. Его достали из воды и транспортировали на берег.

Напомним, в Николаеве парень утонул в акватории Бугского лимана. Он нырнул с пирса, расположенного в зоне отдыха микрорайона Намыв.

А в Житомирской области во время отдыха утонули двое мужчин.

Читайте также: