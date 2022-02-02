В Николаевской области парень украл сумку и "повесил" на женщину восемь кредитов

В Николаевской области парень украл сумку и "повесил" на женщину восемь кредитов

Женщина не сразу узнала о мошенничестве.

В Первомайске 18-летний злоумышленник похитил женскую сумку, в которой находились мобильный телефон, документы и записи с ПИН-кодом к банковской карте и кодом к интернет-банку, чем он и воспользовался.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

От имени женщины аферист оформил ряд микро-онлайн-кредитов и получил около 13 тысяч гривен.

Потерпевшая узнала, что имеет восемь кредитов не сразу, а когда возобновила SIM-карту. Именно тогда начали звонить по телефону кредиторы по поводу задолженности. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские установили мошенника. Местному жителю, уже привлекавшемуся к уголовной ответственности, следователи полиции вручили сообщение о подозрении в преступлении. Теперь злоумышленнику грозит заключение сроком до шести лет. Следствие продолжается.

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Напомним, что в Украине аферисты придумали новую мошенническую схему, чтобы выманить средства граждан. Злоумышленники звонят по телефону украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги.

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