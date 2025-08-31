В Николаевской области перевернулся рейсовый автобус - есть погибшие

На месте ДТП / © ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области произошло смертельное ДТП. На трассе перевернулся рейсовый микроавтобус с пассажирами — три человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.

«Ночью, 31 августа, на пересечении автодороги Н-11 „Днепр-Николаев“ и железнодорожного пути произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter. Водитель которого совершал регулярные пассажирские перевозки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в транспортном средстве находились 18 человек. От полученных травм на месте происшествия погибли 17-летняя девушка и старший мужчина. Еще одна пассажирка 66 лет скончалась в медучреждении.

Других пассажиров, среди которых малолетние дети, бригады скорой медицинской помощи доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области столкнулись микроавтобус и автобус — шесть погибших. Среди жертв есть ребенок.