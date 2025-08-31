ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
365
Время на прочтение
1 мин

В Николаевской области перевернулся рейсовый автобус - есть погибшие

В аварии погибли три человека, среди них 17-летняя девушка. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте ДТП

На месте ДТП / © ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области произошло смертельное ДТП. На трассе перевернулся рейсовый микроавтобус с пассажирами — три человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.

«Ночью, 31 августа, на пересечении автодороги Н-11 „Днепр-Николаев“ и железнодорожного пути произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter. Водитель которого совершал регулярные пассажирские перевозки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в транспортном средстве находились 18 человек. От полученных травм на месте происшествия погибли 17-летняя девушка и старший мужчина. Еще одна пассажирка 66 лет скончалась в медучреждении.

Других пассажиров, среди которых малолетние дети, бригады скорой медицинской помощи доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области столкнулись микроавтобус и автобус — шесть погибших. Среди жертв есть ребенок.

Дата публикации
Количество просмотров
365
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie