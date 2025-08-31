- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 365
- Время на прочтение
- 1 мин
В Николаевской области перевернулся рейсовый автобус - есть погибшие
В аварии погибли три человека, среди них 17-летняя девушка. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП.
В Николаевской области произошло смертельное ДТП. На трассе перевернулся рейсовый микроавтобус с пассажирами — три человека погибли.
Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.
«Ночью, 31 августа, на пересечении автодороги Н-11 „Днепр-Николаев“ и железнодорожного пути произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter. Водитель которого совершал регулярные пассажирские перевозки», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в транспортном средстве находились 18 человек. От полученных травм на месте происшествия погибли 17-летняя девушка и старший мужчина. Еще одна пассажирка 66 лет скончалась в медучреждении.
Других пассажиров, среди которых малолетние дети, бригады скорой медицинской помощи доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области столкнулись микроавтобус и автобус — шесть погибших. Среди жертв есть ребенок.