В Николаевской области по вражеским беспилотникам работает ПВО

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Ночью 31 октября 2023 года была зафиксирована БПЛА типа "Shahed" в Николаевской области.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
В области была объявлена воздушная тревога, а позже раздался отбой.
Однако позже стало известно, что в Николаевской области работает ПВО по ударным БПЛА.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что ранее сообщалось, что на Полтавщине раздались взрывы.
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