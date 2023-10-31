В Николаевской области по вражеским беспилотникам работает ПВО

Ночью 31 октября 2023 года была зафиксирована БПЛА типа "Shahed" в Николаевской области.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В области была объявлена воздушная тревога, а позже раздался отбой.

Однако позже стало известно, что в Николаевской области работает ПВО по ударным БПЛА.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Полтавщине раздались взрывы.

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