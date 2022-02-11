В Николаевской области под колесами автомобиля погиб пешеход

В полиции проводятся расследования.
В Первомайске, возле дома №113 по улице Одесской, 22-летний водитель Daewoo Lacetti совершил наезд на мужчину.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.
По этому факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Напомним, что в Харькове из СИЗО выпущен водитель, который, находясь под наркотиками, сбил двоих детей на "зебре".
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