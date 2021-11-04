В Николаевской области под колесами грузовика трагически погиб мужчина

Трагедия произошла на территории карьера.
На территории карьера в с. Трикраты Вознесенского района 32-летний водитель грузовика Renault Magnum наехал на 56-летнего мужчину.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Потерпевший от полученных травм погиб на месте происшествия.
По этому факту следователи начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
Ранее стало известно, что вблизи села Колычевка столкнулись два автомобиля. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.
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