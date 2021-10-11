В Николаевской области подожгли сельский совет: сгорели документы и техника (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства пожара.
В селе Трикраты Вознесенского района Николаевской области 10 октября в 3:00 ночи загорелось помещения сельского совета. По данным полиции, к пожару мог привести поджог.
Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.
В пожаре сгорели документы и техника. Ликвидировали возгорание работники ГСЧС.
"Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла фрагменты пожарного мусора, которые с целью установления причины пожара полицейские направили на экспертизу", — сообщили в полиции.
Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Продолжается следствие.
Напомним, в Одессе загорелся национальной педагогический университет.