В Николаевской области подожгли сельский совет: сгорели документы и техника (фото)

В Николаевской области подожгли сельский совет: сгорели документы и техника (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства пожара.

В селе Трикраты Вознесенского района Николаевской области 10 октября в 3:00 ночи загорелось помещения сельского совета. По данным полиции, к пожару мог привести поджог.

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Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

В пожаре сгорели документы и техника. Ликвидировали возгорание работники ГСЧС.

"Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла фрагменты пожарного мусора, которые с целью установления причины пожара полицейские направили на экспертизу", — сообщили в полиции.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Продолжается следствие.

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