В Николаевской области подростки жестоко избили 12-летнего ребенка: детали от полиции

Фигурантам грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.

В Николаевской области полиция начала расследование в связи с жестоким избиением 12-летней девочки подростками.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Событие произошло еще в мае прошлого года, однако информация о нем стала известна только во время профилактической работы с участниками учебного процесса в одном из образовательных учреждений города Первомайск. В ходе этой работы инспектор службы образовательной безопасности обнаружил видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия.

По данным полиции, три девушки в возрасте 14, 15 и 16 лет, находясь на улице и в присутствии группы подростков, неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней девочке из-за неприязненных отношений между ними.

Свидетели происшествия или родители потерпевшей не обратились в полицию, и только теперь удалось выяснить все обстоятельства.

Полицейские уже установили всех участников конфликта и следователи начали досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области группа молодых людей жестоко избила парня в подвале. Все это уже традиционно снималось на видео. Жуткие кадры облетели Сеть и еще раз шокировали всю страну.

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