В Николаевской области попытка атаки дрона-камикадзе пресечена силами ПВО

Продолжая обстрелы ракетно-артиллерийским и минометным вооружением украинских позиций и тыловых районов с мирными жителями, враг применяет авиацию и дроны-камикадзе.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Проводит воздушную разведку с использованием беспилотных шпионов. Один из них был уничтожен при выполнении задач в Бериславском районе Херсона.
Снова страдала от тяжелой артиллерии Никопольщина. С десяток снарядов, выпущенных по Мировской и Марганецкой общинам, повредили несколько частных подворий. Потерь среди гражданского населения нет.
В Николаевской области попытка очередной атаки дрона-камикадзе типа «Шахид-136» пресечена силами противовоздушной обороны. Дрон уничтожен в воздухе над открытой местностью. Без разрушений и человеческих утрат.
Напомним, что в Одессе раздалась серия взрывов. Российские кафиры атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе.
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