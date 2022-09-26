В Николаевской области попытка атаки дрона-камикадзе пресечена силами ПВО

Продолжая обстрелы ракетно-артиллерийским и минометным вооружением украинских позиций и тыловых районов с мирными жителями, враг применяет авиацию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Проводит воздушную разведку с использованием беспилотных шпионов. Один из них был уничтожен при выполнении задач в Бериславском районе Херсона.

Снова страдала от тяжелой артиллерии Никопольщина. С десяток снарядов, выпущенных по Мировской и Марганецкой общинам, повредили несколько частных подворий. Потерь среди гражданского населения нет.

В Николаевской области попытка очередной атаки дрона-камикадзе типа «Шахид-136» пресечена силами противовоздушной обороны. Дрон уничтожен в воздухе над открытой местностью. Без разрушений и человеческих утрат.

Напомним, что в Одессе раздалась серия взрывов. Российские кафиры атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе.

Читайте также:

Нашествие дронов-камикадзе в Одессе: центр города в разрушениях с пожарами