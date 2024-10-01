В Николаевской области после обстрела возобновили движение поездов — "Укрзализныця"

Рейс с прибытием утром 2 октября доедет в Николаев и Херсон.

Перегон Долинская-Николаев открыт для движения поездов, которое было приостановлено из-за вражеских обстрелов. Уже следующий рейс прибудет в Николаев и Херсон.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"В результате обстрела в ночь на понедельник поезда херсонского направления имели конечную остановку станцию Долинская. Уже следующий рейс с прибытием завтра утром доедет до Николаева и Херсона", — заявили там.

Также УЗ выразила благодарность пассажирам за терпение, а Николаевской и Херсонской ОВА за подставленное плечо с автобусными трансферами.

Напомним, в Херсоне 2 октября объявлен днем траура. Там погибли жители в результате ракетной атаки оккупационной армии РФ по городу 1 октября.

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