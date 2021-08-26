В Николаевской области предупредили об ограничении движения и эвакуации людей: что случилось

В Николаевской области предупредили об ограничении движения и эвакуации людей: что случилось

Полиция будет проводить масштабные учения.

В период с 26 по 28 августа на территории Николаева и области будут проводиться тактико-специальные учения Национальной полиции Украины, связанных с поиском и задержанием вооруженных преступников.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Также читайте В Украину на военные учения приедет много иностранных участников: на СНБО обсудили их допуск

В тренировочных учениях будут задействованы полицейские, военные Национальной гвардии, патрульные и сотрудники полиции охраны.

Также будет привлечена спецтехника, на отдельных участках дорог возможно временное ограничение или перекрытие движения для транспортных средств, эвакуация людей из определенных зданий.

Кроме этого, полицейские будут проводить проверку документов у граждан, досмотр личных вещей и транспорта.

Напомним,российские оккупанты начали масштабные военные учения в аннексированном Крыму, а также в оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

В Николаевской области завершаются первые украино-британские военные учения "Казацкая булава – 2021"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку