В Николаевской области сократят комендантский час: что известно

Он станет короче на два часа.

В Николаевской области с 1 декабря изменят продолжительность комендантского часа. Впрочем, новшества не будут касаться деоккупированных территорий.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, уже с 1 декабря в Николаевской области комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00. К слову, по состоянию на 29 ноября он длится с 23:00 до 6:00.

"Мы будем менять комендантский час, чтобы бизнес мог начинать работать больше", — подчеркнул Ким.

Также глава области подчеркнул, что будут сняты все запреты на продажу спиртных напитков, кроме для военных и спецслужб.

Напомним, в Николаевской области будут экономить электроэнергию, поэтому жителей области призывают быть готовыми к отсутствию света. Глава ОВА призвал жителей области запасаться водой и батарейками.

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