В Николаевской области прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Около 4 утра по Киеву 29 сентября 2023 года в Сети появились сообщения о громких взрывах Николаевской области.

Об этом заявили мониторинговые каналы.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе Николаевской области.

Также мониторинговые каналы утверждают, что речь идет о предварительном попадании ракетами "Искандер". Некоторые из мониторинговых каналов утверждают даже о двух сильных "прилетах".

Однако эта информация не подтверждена официальными властными источниками.

Позже в Николаеве раздались повторные взрывы, сообщили местные журналисты.

Как сообщалось, ночью против 28 сентября российские оккупанты атаковали Украину дронами. Россияне применили 39 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 34 беспилотника.

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