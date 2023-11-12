В Николаевской области прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 12 ноября Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Речь также шла о ракете в Николаевской области с курсом на север.
Мониторинговые каналы заявили о взрывах в Вознесенске. Вероятно, речь идет о работе ПВО.
Также, по предварительной информации, врагом были использованы две ракеты Х-59 с одного борта Су-34.
Напомним, что ранее в значительной части Украины была объявлена воздушная тревога.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.
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