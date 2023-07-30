В Николаевской области произошла смертельная авария: погибли молодые люди

В Николаевской области столкнулись два автомобиля.

В Вознесенске Николаевской области вечером 29 июля столкнулись два автомобиля – в результате аварии погибли трое молодых людей, еще трое ранены.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

"Около 23:50 в городе Вознесенск на улице Киевской, в районе автозаправочной станции, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-210990, за рулем которого находился 20-летний мужчина и Suzuki Vitara. В результате столкновения транспортных средств водитель ВАЗ-210990 и двое его пассажиров в возрасте 19-ти и 23-ти лет погибли, еще двое пассажиров 22-х и 26-ти лет получили телесные повреждения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

57-летний водитель Suzuki Vitara получил травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, на Прикарпатье пьяный мотоциклист въехал в дерево: погибла 16-летняя девушка.

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