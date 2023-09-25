В Николаевской области произошло тройное ДТП: погибли парень и девушка (фото)

В Николаевской области произошло масштабное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля BMW 330D, внедорожника Ford Ranger и грузовика Mercedes Benz Sprinter 519 CDI погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Авария произошла на трассе Н-11 "Николаев — Днепр", недалеко от села Марьевка. В результате столкновения от полученных телесных повреждений скончались 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля BMW.

Кроме этого, 40-летний водитель автомобиля Ford и его 29-летний пассажир получили множественные травмы и их доставили в медицинское учреждение для госпитализации.

39-летний водитель грузовика-рефрижератора Mercedes Benz не пострадал.

На месте ДТП

Правоохранительные органы возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, в результате которого произошла смерть потерпевшего.

Напомним, в селе Малушка Ровенского района произошло смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок и еще 8 человек были ранены.

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