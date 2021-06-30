В Николаевской области произошло ужасное ДТП: трое погибших (видео)

Еще два человека получили травмы и доставлены в больницу, также и малолетний ребенок.

Сегодня, 30 июня, на 211 км автодороги Кропивницкий-Николаев возле с. Костычи произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись автомобили KIA Optima и Mazda.

Как сообщили в прессслужбе полиции Николаевской области, три человека погибли (оба водителя и пассажирка Mazda), еще двое получили травмі и доставлены в больницу, в том числе малолетний ребенок.

Сейчас на месте аварии работают следователи, криминалисты и спасатели, которые деблокируют тела.

Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку