В Николаевской области прокурор "сливал" оккупантам информацию о ВСУ, паролях на блокпостах и обстрелах

Предателю грозит пожизненное заключение.
В Николаевской области задержали "крысу". Ею оказался руководитель одной из окружных прокуратур области.
Об этом сообщает СБУ.
Предатель задержан и он признался в содеянном. Ему официально объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
По имеющимся данным, он передавал информацию о:
▪️оперативной обстановке в Николаеве и области
▪️погибших военных и гражданских лиц, пленных, мест их содержания
▪️результатах обстрелов Николаева, суточные пароли на блокпостах области и т.п.
Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию: через подставное лицо, которое передало ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.
В результате обысков у фигуранта изъята техника с поличным.
Напомним, что во Львове избрали меру пресечения Глебу Ляшенко, он с 2018 года вдруг из блоггера начал появляться в некоторых СМИ, как политический эксперт и в конце концов начал озвучивать фейки, которые в СБУ признали "государственным предательством". Мужчину приняли заключение под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 4 млн грн.