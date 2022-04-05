В Николаевской области прокурор "сливал" оккупантам информацию о ВСУ, паролях на блокпостах и обстрелах

В Николаевской области прокурор "сливал" оккупантам информацию о ВСУ, паролях на блокпостах и обстрелах

Предателю грозит пожизненное заключение.

В Николаевской области задержали "крысу". Ею оказался руководитель одной из окружных прокуратур области.

Об этом сообщает СБУ.

Предатель задержан и он признался в содеянном. Ему официально объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

По имеющимся данным, он передавал информацию о:

▪️оперативной обстановке в Николаеве и области

▪️погибших военных и гражданских лиц, пленных, мест их содержания

▪️результатах обстрелов Николаева, суточные пароли на блокпостах области и т.п.

Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию: через подставное лицо, которое передало ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.

В результате обысков у фигуранта изъята техника с поличным.

Напомним, что во Львове избрали меру пресечения Глебу Ляшенко, он с 2018 года вдруг из блоггера начал появляться в некоторых СМИ, как политический эксперт и в конце концов начал озвучивать фейки, которые в СБУ признали "государственным предательством". Мужчину приняли заключение под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 4 млн грн.