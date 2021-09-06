В Николаевской области пропал мужчина на голубом велосипеде: приметы

В Николаевской области пропал мужчина на голубом велосипеде: приметы

Мужчина уже неделю не выходит на связь.

В Николаевской области пропал без вести Минейко Иван Александрович 1957 года рождения.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Мужчина 29 августа уехал из дома по улице Молодежной в г. Баштанка на велосипеде марки "Аист" голубого цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос прямой, волосы короткие черного цвета с проседью, усы седые.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут оказать полезную информацию, сообщить в Баштанский районный отдел полиции по адресу: г. Баштанка, ул. С. Бойченко, 5 или по телефонам (05158) 2 71 56, 0 (93) 263 34 54, 102.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад.

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