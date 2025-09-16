ТСН в социальных сетях

Украина
3
1 мин

В Николаевской области россияне убили водителя трактора во время работы в поле

На фермерском хозяйстве в Черноморском обществе Николаевщины погиб мужчина, работавший на тракторе. Российская армия целенаправленно атаковала гражданский объект.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Несколько часов назад российские войска нанесли удар по территории фермерского хозяйства в Черноморской общине Николаевской области. Во время атаки погиб водитель трактора, работавшего в поле.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, это была намеренная атака против гражданских: кафиры сознательно понимали, куда именно избивают.

"Это была целенаправленная атака по гражданским, мразоты точно понимали, куда бьют", - подчеркнул он.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Еще одна трагедия в Николаевской области подтверждает, что российская армия сознательно продолжает выбирать своими целями мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

