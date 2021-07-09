В Николаевской области СБУ разоблачила компании-загрязнители окружающей среды, которые под санкциями СНБО

В Николаевской области СБУ разоблачила компании-загрязнители окружающей среды, которые под санкциями СНБО

Правоохранители на производстве изъяли производственные комплексы асфальтово-бетонного завода, грузовые автомобили, бульдозер-погрузчик и экскаватор.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области разоблачили и прекратили незаконную добычу гранита в одном из карьеров.

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Как сообщила пресс-служба СБУ, преступную схему организовали предприятия, к которым в апреле СНБО применила санкции.

Отмечается, что среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу "Большая стройка".

"Несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те соответственно осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух", — говорится в сообщении.

Операция по разоблачению проводилась при участии Главного управления Нацполиции в Николаевской области, региональных подразделений Госэкоинспекции и Гоструда под процессуальным руководством Николаевской окружной прокуратуры.

Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля по применению персональных санкций к 13 лицам, а также 95 компаниям.

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