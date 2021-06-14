В Николаевской области сломался аттракцион с людьми: травмированы четыре человека

Медики оказали помощь пострадавшим: угрозы их жизни нет.

В Вознесенске, Николаевской области, три человека получили травмы на аттракционе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 июня.

Просто во время движения произошел сбой программы, открылась крепления безопасности и поднялась ограда, о которую начал биться маятник, где сидели люди. Трое людей в возрасте от 21 до 29 лет получили ушибы. Также пострадал 33-летний очевидец. Он порезался, когда разбил стекло кабины кассы, чтобы остановить неуправляемый аттракцион. Медики оказали помощь пострадавшим: угрозы их жизни нет.

Свидетели утверждают, что проблемы возникли из-за невнимательности оператора. Когда произошел инцидент, то он и кассирша сразу убежали. Работников аттракциона разыскивает полиция. Правоохранители проверяют документы и разрешения на установку карусели.

Новости Украины: в Николаевские области три человека получили травмы на аттракционе

Как сообщалось, на Волыни колесо обозрения переполошил отдыхающих. Когда те поднялись на высоту, механизм остановился. На высоте застряли 12 человек: шестеро из них были дети. Колесо обозрения сначала подняло отдыхающих вверх, но вдруг остановился. Аттракцион остановился, потому что сломалась деталь двигателя. Такая предварительная версия поломки колеса обозрения в Луцке — ее озвучили в администрации парка.

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