В Николаевской области староста застрелил свою помощницу прямо на работе: детали жуткого убийства

В Николаевской области староста одного из сел во время конфликта застрелил свою помощницу прямо на рабочем месте / © pixabay.com

В Николаевской области правоохранители устанавливают обстоятельства убийства женщины, произошедшего в одном из сел Баштанского района.

По предварительным данным полиции, староста села во время конфликта в помещении старостата произвел выстрел в свою помощницу. От полученных ран женщина погибла на месте.

На место происшествия оперативно прибыли руководство полиции, следственно-оперативная группа, оперативники районного отдела, следователи областного управления, эксперты-криминалисты и работники уголовного розыска.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. У него изъяли орудие преступления — охотничье ружье.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

