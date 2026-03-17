В Николаевской области староста застрелил свою помощницу прямо на работе: детали жуткого убийства

В Николаевской области староста одного из сел во время конфликта застрелил свою помощницу прямо на рабочем месте. Мужчина задержан, продолжается следствие.

Кирилл Шостак
В Николаевской области староста одного из сел во время конфликта застрелил свою помощницу прямо на рабочем месте

В Николаевской области староста одного из сел во время конфликта застрелил свою помощницу прямо на рабочем месте / © pixabay.com

В Николаевской области правоохранители устанавливают обстоятельства убийства женщины, произошедшего в одном из сел Баштанского района.

По предварительным данным полиции, староста села во время конфликта в помещении старостата произвел выстрел в свою помощницу. От полученных ран женщина погибла на месте.

На место происшествия оперативно прибыли руководство полиции, следственно-оперативная группа, оперативники районного отдела, следователи областного управления, эксперты-криминалисты и работники уголовного розыска.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. У него изъяли орудие преступления — охотничье ружье.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, ранее в Киевской области в городе Ирпень 52-летний мужчина застрелил свою 11-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

Во Львовской области в селе Станиславчик мужчина застрелил собственных детей — 13-летнего Степана и 15-летнюю Диану, а затем, вероятно, покончил с собой. Предварительной причиной трагедии правоохранители называют ревность и страх, чтобы дети «не достались никому».

