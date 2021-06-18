В Николаевской области Toyota врезалась в дерево: не выжил никто

Водитель и пассажир от полученных травм погибли на месте аварии.

Сегодня, 18 июня, на автодороге Н-11 Днепр-Николаев, возле с. Михайловка, в Баштанском районе произошла смертельная авария.

Как сообщает прессслужба ГУНП в Николаевской области, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Водитель и пассажир от полученных травм погибли на месте.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Аварию квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц".

Напомним, на территории Каховского района Херсонской области произошла смертельная авария — водитель грузового автомобиля DAF наехал на пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.

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