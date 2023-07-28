В Николаевской области трактористы взорвались на снаряде: есть жертвы

В Николаевской области недалеко от села Лепетиха двое трактористов взорвались на кассетном снаряде. Один человек погиб на месте происшествия.

Об этом сообщил руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, двое трактористов на поле заготавливали солому для скота на зиму. Один из мужчин случайно наступил на лежащий на поле кассетный снаряд. Устройство сдетонировало.

В результате взрыва крестьяне получили минно-взрывные травмы тела. Потерпевший, которому было 48 лет, скончался на месте происшествия. Другого госпитализировали в медицинское учреждение.

"В очередной раз обращаюсь к гражданам, будьте максимально внимательны и осторожны, особенно в тех населенных пунктах, которые подвергались активным обстрелам. При обнаружении опасных взрывных предметов сразу звоните по телефону 102", — подчеркнул Шайхет.

Напомним, украинцев предупреждают об усилении минной опасности на побережье моря. Ведь из-за мощного шторма на морское побережье и прибрежную полосу принесло очень много мин. За прошедшие двое суток более десяти таких мин подорвалось.

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