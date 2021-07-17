В Николаевской области упал вертолет: погибли два человека

В Николаевской области упал вертолет: погибли два человека

Спасателям пришлось деблокировать погибших.

В Николаевской области утром 17 июля упал вертолет Ми-2, в результате чего погибли два человека: пилот и помощник пилота.

Об этом сообщает ГСЧС.

"17 июля в 06 час. 08 мин. возле с. Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)", — говорится в сообщении .

Отмечается, что в 06 час. 35 мин. пожар был ликвидирован на площади 6 м2. К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Причины падения пока не сообщаются.

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