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В Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа

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В Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа

sud.ua

С 1 октября в Николаевской области комендантский час будет длится с 22:00 до 06:00.

С начала октября в Николаевской области комендантский час станет на два часа длиннее.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Прошу работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить графики работы своих коллективов", — говорится в сообщении.

Ранее на территории Николаевской области комендантский час действовал с 23:00 до 05:00.

Напомним, что после полуночи оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" и ракетной системы С-300.

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