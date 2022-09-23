В Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа

С 1 октября в Николаевской области комендантский час будет длится с 22:00 до 06:00.

С начала октября в Николаевской области комендантский час станет на два часа длиннее.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Прошу работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить графики работы своих коллективов", — говорится в сообщении.

Ранее на территории Николаевской области комендантский час действовал с 23:00 до 05:00.

Напомним, что после полуночи оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" и ракетной системы С-300.