В Николаевской области уже более 3 месяцев разыскивают пропавшего студента: приметы

Парень исчез 8 июня и до сих пор не выходит на связь.
Николаевским районным управлением полиции разыскивается Шаламай Дмитрий Александрович 2003 года рождения.
Об этом сообщили в полиции.
Парень — студент одного из высших учебных заведений Николаева. 8 июня около 9:30 он вышел из общежития по ул. Крылова для сдачи экзаменов, но, как выяснилось, в университете так и не появился. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост — 180-185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза карие.
Был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.
Особые приметы: на шее с левой стороны есть родинка.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут оказать полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управления полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам: 063-535-43-70, 102.
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