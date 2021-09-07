В Николаевской области уже более 3 месяцев разыскивают пропавшего студента: приметы

В Николаевской области уже более 3 месяцев разыскивают пропавшего студента: приметы

Парень исчез 8 июня и до сих пор не выходит на связь.

Николаевским районным управлением полиции разыскивается Шаламай Дмитрий Александрович 2003 года рождения.

Об этом сообщили в полиции.

Парень — студент одного из высших учебных заведений Николаева. 8 июня около 9:30 он вышел из общежития по ул. Крылова для сдачи экзаменов, но, как выяснилось, в университете так и не появился. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост — 180-185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза карие.

Был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.

Особые приметы: на шее с левой стороны есть родинка.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут оказать полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управления полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам: 063-535-43-70, 102.

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