В Николаевской области в оросительном канале утонул мужчина

Пока неизвестно, как произошла трагедия.

В Николаевской области спасатели достали из оросительного канала тело мужчины.

Трагедия произошла в с. Проминь Гороховского территориальной общины Баштанского района Николаевской области, сообщили в ГСЧС.

На вызов прибыли спасатели и изъяли тело из воды. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, в Черкасской области ищут рыбака, лодка которого перевернулась в Днепре.

Ранее сообщалось, что в этом месяце в Украине на воде погибло 265 человек, 36 из которых дети. И это на сотню больше, чем в этот же период прошлого года.

Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, спасатели советуют купаться только на официальных оборудованных пляжах, где за ситуацией на воде и порядком следят лайфгарды. Не употреблять алкоголь во время отдыха у водоемов и не заплывать за буйки. Если начали тонуть — сразу звать на помощь. Полагаться на совести отдыхающих не стоит, считают спасатели.

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