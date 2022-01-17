В Николаевской области в продажу попали ядовитые фисташки

В Николаевской области в продажу попали ядовитые фисташки

Фисташки увезли из Турции.

В Николаевской области обнаружили ядовитый продукт – афлотоксины в скорлупе жареных фисташек. Фисташки экспортировались из Турции.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродслужбы Николаевской области.

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“Установлено обнаружение афлотоксинов (В1=15,7; общее количество = 19,9 мкг/кг – ppb) в жареных фисташках в скорлупе (партия L 15092021), экспортировавшихся из Турции (производитель: Alagözler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz Ltd Sti; экспортер: Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret AS) через Болгарию в Украину (получатель: ООО "ОКЕАН КОМПАНИ ТРЕЙД", ул. Мира, 3, г. Киев, 03134)”, — говорится в сообщении ведомства .

Госпродслужба призвала операторов рынка немедленного изъять этот товар из обращения и в письменном виде проинформировать компетентные органы об обнаруженном несоответствии в срок не более двух рабочих дней.

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Напомним, в Хмельницком правоохранители разоблачили подпольный цех, в котором подделывали продукты питания.

Афлотоксины – органические соединения, являющиеся сильнейшими гепатоканцерогенами. Они провоцируют подавление иммунной системы, повреждение ДНК и активацию онкогенов.

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