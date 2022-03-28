В Николаевской области в результате обстрелов армии РФ ранены 29 человек: половина — гражданские

В Николаевской области в результате обстрелов армии РФ ранены 29 человек: половина — гражданские

Раненых детей нет.

За прошедшие сутки, 27 марта, в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили 29 человек.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, половина раненых – это гражданские жители. "К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", — подчеркнула она.

По состоянию на утро 28 марта в николаевских больницах переубывает 300 человек, пострадавших от атак оккупантов страны-агрессора на регион.

Как сообщалось, подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины сбило очередную российскую крылатую ракету на Николаевщине, выпущенную по мирным украинцам.

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