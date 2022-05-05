В Николаевской области в результате обстрелов ранения получили 15 человек

В Николаевской области в результате обстрелов ранения получили 15 человек

За минувшие сутки в Николаевской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 15 человек.

К счастью, детей среди потерпевших нет.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.



"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В целом, на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 157 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину", — сообщила она.

Напомним, вчера вечером из РСЗО был обстрелян один из районов Николаева. Повреждения получили жилые дома, газовые трубы, оборвана контактная линия "электротранса". В результате обстрела произошло 4 пожара.

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