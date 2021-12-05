В Николаевской области во время охоты застрелили 44-летнего мужчину

В Николаевской области во время охоты застрелили 44-летнего мужчину

Охотничье ружье правоохранители изъяли.

В Николаевской области 44-летний мужчина погиб на охоте со знакомыми. Один из охотников застрелил потерпевшего.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

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Известно, что трагедия произошла вне села Михайловка на территории Николаевского района. Туда 4 декабря мужчины уехали на охоту.

Впрочем, один из охотников предварительно произвел выстрел и застрелил 44-летнего мужчину. Потерпевший получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего погиб.

Все обстоятельства смерти мужчины устанавливается полицией. Охотничье ружье правоохранители изъяли.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Напомним, ранее в Ровенской области во время охоты погиб 40-летний мужчина. Его случайно застрелил знакомый.