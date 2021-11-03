В Николаевской области водитель наехал на мальчика и скрылся

Полиция уже разыскивает водителя.
В селе Каменный Мост Первомайского района, возле отделения почты, водитель наехал на 10-летнего мальчика.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Ребенка с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему неотложную помощь.
Правоохранители устанавливают личность водителя и разыскивают транспортное средство.
Предварительное событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Напомним, в Одессе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка. Пострадавшего доставили в больницу.
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