В Николаевской области водитель наехал на мальчика и скрылся

В Николаевской области водитель наехал на мальчика и скрылся

Полиция уже разыскивает водителя.

В селе Каменный Мост Первомайского района, возле отделения почты, водитель наехал на 10-летнего мальчика.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Ребенка с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему неотложную помощь.

Правоохранители устанавливают личность водителя и разыскивают транспортное средство.

Предварительное событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в Одессе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка. Пострадавшего доставили в больницу.

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